Kariņš kritizē nespēju centralizēt valsts iestāžu datu glabāšanu

Kultūras informācijas sistēmu centrā, kas pārrauga ministrijas IT saimniecību, mums norāda, ka tā bijusi sakritība, ka tikai pēc Valsts kontroles aizrādījumiem par nesaimnieciskumu, ministrija pamazām uzsākusi pārcelt savus datus uz Gaismas pils serveriem.

Šobrīd uz Nacionālo bibliotēku pamazām pārceļas gan Kultūras, gan VARAM un Ekonomikas ministrijas sistēmas. Bet tas joprojām ir procesā. Jau uzstādītie serveri ļautu te izmitināt datus no vēl vismaz divām ministrijām. Un joprojām no visas telpas izmantota tikai viena trešā daļa. Līdzīgi maznoslogota ir otra bibliotēkas glabātava, kur tiek turēta Mūkusalas ielas centra datu svarīgākās kopijas.

Divus gadus pēc kritiskās Valsts Kontroles revizijas pagājušā gada pavasarī tapa VARAM informatīvais ziņojums, lai nozari sakārtotu, bet līdz skatīšanai valdībā tas joprojām nav nonācis, jo bija daudz iebilžu no citām institūcijām. Šobrīd kompromisi it kā esot panākti. Bet reforma tik un tā solās būt ilga.

Ja nu šeit mēs runājam par to pilnīgu centralizāciju valsts līmenī. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ka tajā resoru līmenī tas jau lielā mērā ir noticis, notiek un mēs nedomājam, ka tur ir jāgaida. Drīzāk šī pāreja uz pilnīgu centralizāciju, tur ir nedaudz ilgāks laika periods. Ir iestādes, kuras varēs to ātrāk izdarīt, kur ir 2023. gads, 2026. gads. Tā kā tie termiņi, par kuriem mēs šobrīd runājam ar iestādēm.

Izglītības ministrijā Nekā personīga norāda, ka viens no viņu datu centriem tapis ar Eiropas fondu naudas palīdzību. Un Brisele aizliegusi šos serverus nodot lietošanā citam pat ja tā ir kāda valsts iestāde. Zinot, ka daudzi datu centri veidoti nevis no valsts budžeta, bet Eiropas naudas, šis varētu būt viens no iemesliem, kāpēc ilgi plānotā reforma jau atkal varētu iestrēgt.