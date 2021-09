Raidījums: Iznīcināti vairāku izbeigto kriminālprocesu materiāli, kam bija jābūt publiskiem

Ziņas par Jēkabsona un Berezovska ciešajām saitēm nonāca citu politiķu ausīs, iekšlietu ministram draudēja skandāls. Nacionālā drošības padome Berezovski ierakstīja Latvijas "melnajā sarakstā". Aizbildinoties ar domstarpībām par budžetu, Jēkabsons atkāpās no amata.

Gala nolēmums izbeigtos kriminālprocesos parasti apraksta pierādījumus, ko likumsargiem izdevies iegūt, piemēram, noklausītu telefonsarunu fragmentus un liecinieku teikto. Bieži izmeklētāji atsakās no apsūdzības celšanas, bet sabiedrība tomēr iegūst informāciju, kas noder, piemēram, vēlēšanās.

Ja kriminālprocess nonāk tiesā, tad neatkarīgi no rezultāta, lēmums tiek glabāts neierobežotu laiku. Ja to izbeidz izmeklētājs vai prokurors, tad pēc diviem, pieciem, desmit vai 15 gadiem - atkarībā no izmeklētā nodarījuma smaguma - lietas materiālus iznīcina. Tajā skaitā arī galīgo nolēmumu.