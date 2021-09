Uz reģionālajiem ceļiem turpinās remontdarbi. Iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) informēja, ka īpaši ilgu laiku ceļā var nākties pavadīt tiem, kuri brauc no Valmieras šosejas uz Siguldu - šis brauciens remonta laikā aizņem aptuveni stundu.

Papildu ierobežojumu dēļ līdz stundai pieaudzis būvdarbu zonas šķērsošanas laiks arī ceļā no Madonas līdz Barkavai, bet no Vorzovas līdz Veterovkai un no Ļaudonas līdz Alžāniem ceļam jāieplāno 30 minūtes.