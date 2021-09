Raidījums: Vai Limbažu–Valmieras ceļa remontdarbu veicēji ievazājuši latvāņus?

"It kā to virskārtu nostūma nost un saveda melnzemi, bet pēc tam to atvesto melnzemi sijāja, darījās, ņēmās, un pēc tam veda atpakaļ uz ceļa malām, kā rezultātā tagad ir tā, ka ļoti daudz ir parādījušies latvāņi ceļa malās, kur viņi savu mūžu nav bijuši vispār. Līdz ar to – visā valstī tomēr cīnās par to, ka invazīva suga un jācīnās pret viņiem. Te nu tīšu prātu sanāk, ka viņus izplata," sacīja Liepiņš.