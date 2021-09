Holmsas bizness beidzās 2015. gadā pēc tam, kad "The Wall Street Journal" tika publicēta žurnālista Džona Keriru rakstu sērija. Viņš vairākus gadus pētīja uzņēmuma "Theranos" darbību un spēja pierādīt, ka uzņēmums ārkārtīgi slepenos un pret saviem darbiniekiem vērstos skarbos apstākļos, izstrādā nenozīmīgu lietu.

Medicīnas "iPad"

Viņas oficiālā biogrāfija vēsta, ka jau no agras bērnības Holmsa sapņojusi izmainīt pasauli. "Viss, ko es patiešām vēlos, ir atklāt kaut ko jaunu," viņa rakstīja vēstulē tēvam deviņu gadu vecumā.

Holmsa bija paudusi, ka ļoti baidās no potēm un šļircēm, tāpēc arī sev izvirzīja uzdevumu - diagnosticēt slimības ar asins pilienu, kas paņemts no pirksta.

2007. gadā Holmsa pieņēma darbā vairākus cilvēkus no Stīva Džobsa kompānijas, uzticot viņiem asins analīzes aparāta dizaina izveidi. Holmsa plānoja, ka ierīcei būs skārienjutīgs ekrāns, kas līdzināsies "iPhone". Tādēļ viņa nolīga pazīstamo Silīcija ielejas industriālo dizaineri Īvu Beharu.

"Mēs radīsim pasauli, no kuras neviens pārāk agri neatvadīsies," viņa toreiz teica.

Prezidenti, valsts sekretāri un miljardi

Kad Devosu ģimene uzņēmumā "Theranos" ieguldīja 100 miljonus dolāru, tās kopējās investīcijas pārsniedza 900 miljonus dolāru. 2009. gadā uzņēmējs Ramešs Balvani kļuva par uzņēmuma "Theranos" vadītāju. Kā vēlāk kļuva zināms, Holmsai ar Balvani sākās intīmas attiecības, taču investori par to netika informēti. Pēc līgumu parakstīšanas ar aptieku tīklu "Walgreens" un "Safeway" sākuma kapitāls sasniedza 9 miljardus ASV dolāru.

Viņas fotogrāfijas rotāja vadošo ASV biznesa izdevumu "Forbes" un "Fortune" vākus. Žurnāls "Time" viņu nosauca par vienu no 100 ietekmīgākajiem cilvēkiem ASV.

Asinis un nervi

"The Wall Street Journal" žurnālists Džons Keriru izpētījis "Theranos" darbību kopš 2000. gadiem. Sākumā ziņkāres, bet pēc tam arvien lielāka izbrīna vadīts. Kā vēlāk viņš rakstīja savā grāmatā "Sliktas asinis" - no sarunām ar bijušajiem un esošajiem darbiniekiem (daži no viņiem bija tik ļoti nobijušies, ka tikšanās tika organizētas lielā slepenībā) Keriru uzzināja, ka "Theranos" vadošie darbinieki ir iebiedēti, ar viņiem manipulē un izsaka draudus. Viņi tika atlaisti un līgums tika pārtraukts ar stingriem nosacījumiem, ka jebkura publicitāte viņus sagraus.