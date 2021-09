Lietas, kas tavai Zodiaka zīmei liek iemīlēties

Vēzis: Jūsu partneris uzlūdz uz lēno deju virtuvē

Lauva: Jūs apzinaties, cik labi kopā izskatāties

Romantikai ar Lauvu ir jāizskatās labi. Jums vienmēr vajag spīdēt, un jūs sagaidāt to pašu no sava potenciālā mīļotā. Jūs vēlaties parādīties! Jūs saprotat, ka jums ir jūtas, kad uzņemat kopīgu fotoattēlu un apjēdzat, cik labi kopā izskatāties. Jūs izskatāties radīti viens otram. Mīlestība, kas izskatās tik labi, nekad neizies no modes.