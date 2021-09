Portāls: Daļa pusaudžu Latvijā potēti ar vakcīnām, ar kurām viņus nedrīkstēja vakcinēt

Citu vakcīnu izmantošana bērnu un jauniešu potēšanai pret Covid-19 ir kategoriski aizliegta. Tomēr publiski pieejamā informācija liecina, ka vairāk nekā 100 pusaudži vecumā no 12 līdz 17 gadiem potēti ar "Janssen" un "AstraZeneca", proti, ar vakcīnām, kuras vismaz pagaidām nav atļautas bērnu un jauniešu vakcinēšanā pret Covid-19.

Atvērtajos datos pieejamā informācija liecina, ka līdz pagājušajai nedēļai 117 jaunieši vecumā no 12 līdz 17 gadiem ir vakcinēti ar "Janssen" vakcīnu un 26 gadījumos vakcinēšana veikta ar "Astra Zeneca". Abas šīs vakcīnas pagaidām nav atļautas izmantot bērnu un jauniešu vakcinācijā pret Covid-19.

Tāpat līdz 29.jūlijam 136 Moderna "Spikevax" potes saņēmuši jaunieši vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem, lai gan šo vakcīnu jauniešiem atļāva sākt potēt, tikai sākot ar 30.jūliju.

Latvijā 16 gadus vecus jauniešus atļāva sākt vakcinēt pret Covid-19 tikai no 17.maija un ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu "Comirnaty". No 2.jūnija tika dota atļauja potēt ar šo vakcīnu arī 12 līdz 15 gadus vecus pusaudžus. Savukārt no 30.jūlija tika dota zaļā gaisma "Moderna" vakcīnai "Spikevax" 12 līdz 17 gadus vecu pusaudžu vakcinācijai.