Veicot Baltijas jūras rifu izpētes ekspedīciju, sastaptas ļoti retas zivju sugas

Ihtiologu komanda ar zvejas kuģi no Ventspils ostas devās jūrā veikt ihtiofaunas pētījumus Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Izpētei viņi izmantoja dažādas metodes - hidroakustisko uzskaiti, tralējumus zivju koncentrācijas vietās, jūrā tika izlikts "Nordic coastal" tipa tīkls ar dažādu izmēru acīm, kas nodrošina dažādu izmēru un sugu zivju ieguvi. Tāpat pētnieki ieguva ihtioplanktonu un filmēja jūras grunti, stāstīja Gabrāne.

BIOR pārstāvis Guntars Strods piebilda, ka ekspedīcija izvērtās krietni vien smagāka nekā viņi bija gaidījuši. "Katru dienu no pievakares līdz vēlai naktij likām 675 metrus kopgarumā bentisko zivju uzskaites tīklus. Tos no rīta līdz pusdienlaikam cēlām ārā. Pēc tīklu izcelšanas lasījām ārā zivis un rūpīgi uzskaitījām lomu un veicām mērījumus. Tad sekoja tīklu sagatavošana nākošajam cēlienam līdz atkal pienāca laiks tos likt atpakaļ jūrā. Taukzivs izņemšana no tīkla acīm, tas vien bija pirkstiem sāpīgs tamborēšanas darbs," sacīja Strods.