SPKC: Nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Covid-19 konstatēts 2,6 reizes biežāk

No visiem veiktajiem testiem 76% (169 489 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 24% (54 493 testi) tika veikti pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 13% (288 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 87% (1 911 inficētais) bija pārējā sabiedrības daļa. Skolu skrīningā atklātie pozitīvie gadījumi saistīti ar kopumā 215 izglītības iestādēm 62 administratīvajās teritorijās, un 61% no visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.