Kā Galkins un Sobčaka strīdējās par laikmetīgo mākslu?

Galkins, lai arī nevēlējās iesaistīties diskusijās par mākslas darba vērtību un nozīmi, tomēr sniedza atbildi Sobčakai: "Modernā māksla eksistē, es to nenoliedzu. Es mīlu to! Es neesmu pieradis izrādīt savu mākslas darbu kolekciju. Māksla var būt moderna, antīka, vienalga. Bet mākslai, kas atrodas pilsētas pašā centrā, galvaspilsētā, ir jābūt talantīgai. Es saku, ka šis darbs ir viduvējs. Nav runa par to, kā tas izskatās, - runa ir par to, ka tajā nav talanta, punkts."