Nedēļas laikā saslimstība ar Covid-19 augusi visās Baltijas valstīs

Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 115,2, kamēr pirms nedēļas šis rādītājs bija 85,1. Igaunijā rādītājs pieaudzis no 293,7 nedēļu iepriekš un pagājušās nedēļas laikā sasniedzis 334,4. Lietuvas rādītājs pieaudzis no 277,9 pirms nedēļas līdz 288,4 pagājušajā nedēļā.

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā samazinājies no 204,3 nedēļu iepriekš līdz 199,1 pagājušajā nedēļā.

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits (70), sastādot 3,2% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Laikā no 26.jūlija līdz 5.septembrim saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas - 76 gadījumi, Lielbritānijas - 47 gadījumi, Krievijas - 43 gadījumi, Irākas - 40 gadījumi, Gruzijas - 28 gadījumi, Spānijas - 25 gadījumi, Vācijas - 23 gadījumi, Lietuvas - 21 gadījumi, Īrijas - 20 gadījumi, Grieķijas - 15 gadījumi, Baltkrievijas - 14 gadījumi, Francijas - 14 gadījumi, Igaunijas - 13 gadījumi, Itālijas - 13 gadījumi.