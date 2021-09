Kādēļ dāņi gandrīz vienprātīgi saka "Jā!" vakcīnai pret Covid-19? Skaidro "Aizliegtais paņēmiens"

Dāņiem ir labi attīstīta tā dēvētā digitālā infrastruktūra – katram iedzīvotājam ir sava deklarētā adrese e-boksā jeb e-pasta kastītē, kas sasaistīta ar viņa personas kodu, kur, piemēram, cilvēki saņēma aicinājumu vakcinēties, turklāt nevis formā: "Nāc šurp, tad un tad", bet, lūk, vēstule uz sešām lappusēm, ar veselības iestāžu amatpersonu parakstiem un, piemēram, arī ar šādu teikumu: "Ja neesat pārliecināts par to, vai jums ir alerģija, kas nozīmē, ka nepanesat kādu vielu, vairāk par to varat izlasīt šeit vai arī sazinieties ar savu ārstu."

Bet Latvija? Latvijas veselības ministrs Daniels Pavļuts ("Attīstībai/Par!") tobrīd, tūlīt pēc Dānijas lēmuma, tviterī rakstīja, ka Latvija gatava pirkt no dāņiem pārpalikušās vakcīnas. Vai gadījumā Latvijas senioru vakcinācijas programmās no komunikācijas viedokļa tas nav bijis lāča pakalpojums? Bet no otras puses, ko bija darīt, ja Latvija netālredzīgā vakcīnu iepirkuma dēļ tobrīd bija tādā atkarībā tieši no "AstraZeneca"?