Vairākas slimnīcas izsludina ārkārtas stāvokli

Neviens no smagi slimajiem, kas patlaban jau aizņem divas trešdaļas no gultām intensīvajā terapijā, nav vakcinēts pret vīrusu.

Pirmdien, 6. septembrī, slimnīcā ārstējās 81 Covid-19 pacients, no kuriem 10 ir smagā stāvoklī. Pārsvarā ar Covid-19 saslimušie Daugavpils reģionālajā slimnīcā nonāk no apkaimes, skaidroja Semjonovs: "Pārsvarā pacienti no robežas starp Vidzemi un Latgali – no Madonas, Balviem, Līvāniem, Aizkraukles, bet pamazām slimība sāk tuvoties jau lielajām pilsētām."