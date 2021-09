Vai kādam no Rīgas zoodārzā mītošajiem zvēriem ir veikts Covid-19 tests?

"Lai testētu uz koronavīrusu, ir jābūt noteiktam algoritmam - vai nu ir aizdomas par Covid-19 (kādas klīniskās pazīmes, respiratorās saslimšanas un ir izslēgtas visas citas iespējamās slimības), vai arī tā ir reta dzīvnieku suga un, piemēram, viņu kopējs ir inficējies ar Covid-19, līdz ar to šajā gadījumā vajadzētu pārliecināties, vai vīruss nav pārnests uz šo reto dzīvnieku," skaidro Valaine.

"Tieši nesen bijām darba vizītē Tallinas zoodārzā, kur kolēģu starpā izrunājām arī zoonozes jeb infekcijas slimības, ar ko dzīvnieki var aplipināt cilvēkus (piemēram, trakumsērga, tuberkuloze, tularēmija - red.) un to starpā nav tikai kovids - tur ir daudz lielāka slimību buķete!

Cilvēki ļoti uztraucas par Covid-19, bet faktiski tā slimību buķete, ko apmeklētāji vai dzīvnieku kopēji var saņemt no dzīvniekiem un arī otrādi, ir daudz plašāka.

Tallinas zoodārzā mītošais Āzijas lauva nomira, tā teikt, no vecuma, taču ņemot vērā, ka tā bija reta suga, lauvam pēc miršanas veica pilnu analīzi un tika atklāts Covid-19," skaidro Rīgas Zooloģiskā dzīvnieku kolekcijas vadītāja Guna Vītola.

Vītola uzsver, ka lauva noteikti nav nomiris no koronavīrusa.

Tika izmeklēti arī visi apkārt lauvas mītnei dzīvojošie iemītnieki un trīs no trīsdesmit Japānas makakiem tika konstatēta inficēšanās ar koronavīrusu. Inficētie makaki tika eitanizēti, lai slimība neizplatītos tālāk.

Vai Rīgas zoodārzā tiek apsvērta ideja testēt un vakcinēt dzīvniekus pret Covid-19?

"Eiropā šobrīd nav pieejamas un nav arī piedāvātas eksperimentālās vakcīnas . ASV pagaidām ir pieejamas "Zoetis" izstrādātās vakcīnas dzīvniekiem un, ja nemaldos, tad arī Krievijā šīs vakcīnas izmanto. Līdz ar to pagaidām Rīgas zoodārzā netiek apsvērta ideja par dzīvnieku vakcināciju," skaidro Valaine.

Vītola norāda, ka Covid-19 uzliesmojums zoodārzā riskantāks ir dzīvnieku apkopējiem. Piemēram, apmeklētājus Covid-19 situācija zoodārzos mazāk skar, jo lielākoties viņi atrodas tālu no dzīvniekiem un ir svaigā gaisā.

Vītola min arī piemēru no zoodārza Somijas galvaspilsētā Helsinkos. Zoodārzā bija speciāli nomāti konteineri, kuros dzīvnieku kopēju komandas katras atsevišķi pārģērbās katra atsevišķi. Līdzīgi bija ar pusdienošanu, kas arī notika atsevišķi.

"Darbiniekiem ar apmeklētājiem lielākoties vienā telpā tiešais kontakts nav. Līdz ar to man gribētos mierināt sabiedrību, ka apmeklētājiem zoodārzā nav infekcijas slimību risks nedz no dzīvniekiem, nedz no darbiniekiem," saka Vītola.