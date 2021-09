Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 1. septembrī braucis ar autobusu Mālpils-Garkalne-Rīga (AS CATA reiss nr. 6992), plkst. 13.00 no Mālpils uz Rīgu un atpakaļ braucis ar autobusu Rīga-Garkalne-Mālpils (AS CATA reiss nr. 6992), plkst. 21.35 no Rīgas uz Mālpili, informē SPKC.