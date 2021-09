LĀB Covid-19 darba grupa norobežojas no organizācijas prezidentes paustā viedokļa

Aizsilnieces vietnē "Facebook" paudusi aicinājumu "atcelt masku nēsāšanu skolās, lai bērnu un jauniešu organismi neciestu no skābekļa trūkuma mācību laikā", mainīt Covid-19 testēšanas pieeju bērniem un jauniešiem, ņemot piemēru no Ziemeļvalstīm, un "domāt par gaisa bioloģisko drošību skolās un citās sabiedriskajās telpās".

Saskaņā ar LĀB paziņojumā pausto, šobrīd zinātnē balstītie dati atspoguļo, ka vakcinācija pret Covid-19 ir viens no būtiskākajiem un efektīvākajiem profilakses pasākumiem pandēmijas apkarošanai, kā arī Latvijā reģistrētās vakcīnas ir drošas un efektīvas.

Līdz ar to LĀB aicina visus sabiedrības locekļus, kam pienākas vakcinācija un kas līdz šim nav vakcinējušies, to izdarīt gan savas veselības, gan visas sabiedrības vārdā. Ārstu biedrība aicina visus Latvijas ārstus un jo īpaši ģimenes ārstus aktīvāk mudināt pacientus vakcinēties, īpaši un proaktīvi uzrunājot tieši augstākā riska grupas - vecumā virs 50 gadiem un pacientus ar hroniskām slimībām, kam saslimšana ar Covid-19 var būt liktenīga. Kategoriski nav pieļaujams, ka ārsts varētu atrunāt pacientu no vakcinācijas, uzsver LĀB.