Sperts solis ceļā uz e-valdību un modernizētu tiesību aktu izstrādi

TAP portāla ieviešana bija viens no Valsts kancelejas uzdevumiem Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vadītās valdības rīcības plānā, lai modernizētu valsts pārvaldes procesus. Vairāk nekā 19 gadu vecā e-portfeļa sistēma, dažādās darba organizācijas sistēmas iestādēs un atšķirīgā pieeja informācijas publicēšanai padarīja tiesību aktu izstrādes procesu sadrumstalotu, nepārskatāmu un apgrūtināja sabiedrības līdzdalības iespējas.

Līdz šim ministrijās un iestādēs, kuras ir iesaistītas tiesību aktu izstrādē, bija sava kārtība, darbiniekiem nācās veikt lielu daudzumu manuālu darbību un tiesību aktu saskaņošanas procesā bija atšķirīgas pieejas. Ieviešot TAP portālu, iepriekšējā kārtība tiks uzlabota, jo notiks pāreja no dokumentu aprites pieejas uz strukturēto datu pieeju. Tas nozīmē, ka tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas process notiks vienotā sistēmā – TAP portālā – atvieglojot darbu un stiprinot sadarbību koprades procesā starp valsts pārvaldi un sabiedrību.

Viena no būtiskākajām izmaiņām ar jauno Ministru kabineta kārtības rulli ir precizēta tiesību aktu projektu izsludināšanas kārtība. Tiklīdz tiesību akta projekts būs apstiprināts atbildīgajā ministrijā, tas būs pieejams TAP portālā atzinumu sniegšanai, ko varēs darīt jebkura institūcija vai sabiedrības pārstāvis. Līdz ar to tiek vienkāršota līdzšinējā sistēma, kad tiesību aktus izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē un atzinumu sniegšanai bija jāpiesakās.

Ērtāka kļūs arī Ministru kabineta noteikumu grozīšana. Līdz šim gadījumos, kad grozījumu apjoms bija lielāks par pusi no Ministru kabineta noteikumu apjoma, bija jāsagatavo jauni noteikumi. TAP portāls ļaus daudz ērtāk izdarīt grozījumus spēkā esošos Ministru kabineta noteikumos strukturēto datu veidā, līdz ar to nebūs jāsagatavo jauna noteikumu redakcija pat ļoti apjomīgu izmaiņu gadījumā. To paredz valdības apstiprinātie grozījumi "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumos".