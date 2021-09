Jūrmalā izceļas ugunsgrēks bez uzraudzības atstātas sveces dēļ

Vītola atgādināja, ka dedzinot sveces, ir ievēro īpaša piesardzību, jo tā rada augstu temperatūru, tāpēc vienmēr jāpārliecinās, ka svece atrodas drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem un lietām, piemēram, audumiem, mēbelēm, aizkariem.

Vakar glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Mangaļsalas ielā Rīgā, kur vieglā automašīna bija nobraukusi no brauktuves un iestrēgusi uz betona konstrukcijām - ugunsdzēsēji glābēji pārvietoja automašīnu atpakaļ uz ceļa braucamās daļas. Savukārt Mārupes novada Salas pagastā, kur bija notikusi mikroautobusa un vieglās automašīnas sadursme, ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja glābjamo no automašīnas un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzeklim, kā arī sakārtoja ceļa braucamo daļu notikuma vietā.

Vītola atgādināja, ka pirms apkures sezonas sākuma ir jātīra sodrēji no dūmeņiem un krāšņu, pavardu dūmkanāliem, ko vislabāk izdarīs skursteņslaucītājs, taču, ja privātmāju saimnieki prot un zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma, proti, līdz 1.novembrim.