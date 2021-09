19 gadus veco Fernandesu "US Open" ceturtdaļfinālā nespēj apturēt arī Svitoļina

Fernandesai 19 gadi apritēja vien pirmdien. Viņa sasniegusi savu karjerā pirmo "Grand Slam" pusfinālu, kurā būs jaunākā dalībniece kopš WTA tūrē vēl spēlēja Marija Šarapova no Krievijas.

Iepriekš Fernandesa turnīrā apturēja iepriekšējo gadu "US Open" uzvarētājas Naomi Osaku no Japānas un Angeliku Kerberi no Vācijas.