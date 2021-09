Sākot ar kulta seriāla "Troņu spēles" episkajām kaislībām un beidzot ar jauniešu eksperimentiem "Seksuālajā izglītībā", pēdējo gadu populārākie seriāli nav iztikuši bez seksa ainām. Turklāt intīmās ainas ekrānā kļūst regulārākas, detalizētākas un pārliecinošākas. Kā tās filmē "Me Too" laikmetā, vēsta raidsabiedrība BBC.

Kā filmē seksa ainas #MeToo laikmetā?

Arvien biežāk seksa ainas tiek filmētas, piedaloties intīmo ainu koordinatoriem - ekspertiem, kurus zvaigznes slavinājušas nesen sniegtās intervijās, bet jūnijā pat no Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) balvu pasniegšanas ceremonijas skatuves.

Intīmo ainu koordinatore Ita O'Braiena, kas strādājusi pie lieliem "Netflix", "HBO" un "BBC" projektiem, kā arī jaunā Krievijas seriāla "Happy End" ("Laimīgas beigas"), kas stāsta par erotisko tīmekļa kameru nozari, producente Zula Badmajeva, Krievijas medijam "BBC News" atklājušas, kā tad tika fimētas seksa ainas.

Šā gada martā pasaulslavenā aktrise un filmu producente Šerona Stouna izdeva savus memuārus. Tajos viņa dalījās atmiņās par slaveno pratināšanas ainu no filmas "Pamatinstinkts". Stounas atveidotā varone filmā sakrusto kājas, lai savaldzinātu aktiera Maikla Duglasa atveidoto detektīvu, un tajā brīdī izrādās, ka viņai nav apakšveļas.

Stouna savā grāmatā raksta, ka filmēšanas laikā viņai tika lūgts novilkt apakšbiksītes, jo "balta krāsa atstaro gaismu".

Pēc aktrises teiktā režisors viņai apgalvojis, ka skatītāji neredzēs viņas ķermeņa intīmās daļas. Tomēr, skatoties jau pabeigto filmu uz lielā ekrāna, izrādījās, ka tas tā nav.

Stouna nolēma necīnīties par šīs ainas dzēšanu, taču viņa to nevar aizmirst.

Sāpīgas atmiņas visu mūžu vajāja franču aktrisi Mariju Šneideri. Dažus gadus pirms savas nāves viņa intervijā pastāstīja, kā pēc darba pie filmas "Pēdējais tango Parīzē" jutās "mazliet izvarota".

Pēc viņas teiktā scenārijā nebija iekļauta sensacionālā aina, kurā aktiera Marlona Brando atveidotais varonis skarbi paņem Šneideres varoni uz grīdas.

Filmas režisors Bernardo Bertoluči vēlāk atzina, ka viņš un Brando iepriekš nolēma nepaziņot Šneiderei par plāniem, lai reālāk uzņemtu pazemošanas ainu.

90. gadu sākumā, kad tika uzņemta filma "Pamatinstinkts", un vēl jo vairāk 70. gados, kad uz lielajiem ekrāniem nonāca "Pēdējais tango Parīzē", neviens nebija dzirdējis par "intīmās ainas koordinatora" profesiju.

Bet tagad arvien biežāk kino, seriālos un teātrī strādā cilvēks, kas nodarbojas ar fiziskas tuvības mirkļu iestudēšanu un pārliecinās, ka aktieri apzinās visas filmēšanas detaļas un tam, kam piekrituši filmēšanas laukumā.

Pēdējos gados filmēšana pasaules lielākajām platformām, piemēram, "Netflix", "HBO" un "Amazon Prime", nav notikusi bez intīmo ainu koordinatoriem.

Pieprasījums pēc šīs profesijas ir pieaudzis Holivudas producenta Hārvija Vainšteina skandāla un #MeToo kustības pieauguma dēļ 2017. gadā, kas atklāja neskaidru robežu un varas ļaunprātīgu izmantošanu no ietekmīgu filmu industrijas pārstāvju puses gan filmēšanas laukumā, gan ārpus tā.

Neveiklība un apjukums

Filmas "Titāniks" zvaigzne Keita Vinsleta podkāstā stāsta, kā viņai agrāk pietrūcis intīmo ainu koordinatora: "Tikai tāpēc, lai tuvumā būtu draugs, kurš teiktu: "Lai viņš tur neliek savu roku." Pašai to teikt būtu neveikli."

Neveiklību, filmējot intīmās ainas, kad tajā pašā laikā ir nepieciešams neaizskart savu partneri un pārliecinoši nospēlēt skatītājam, pieminējuši arī tādi vīrieši - aktieri kā Jūens Makgregors, Henrijs Kevils un Džeimss Makavojs. Viņu karjerā bija neveiksmes, jo aktieri nevarēja kontrolēt savu erekciju.

Un aktrise, režisore un scenārija autore Mihaela Koela, saņemot BAFTA balvu jūnijā, veltīja savu runu kolēģim, kurš palīdzēja uzņemt daudzas seksa ainas viņas veidotajā seriālā "I May Destroy You" ("Es varētu tevi iznīcināt").

Šajā seriālā, ko Koela uzņēma un kurā atveidoja galveno lomu, ir stāsts par seksuālu izmantošanu un seksuāla rakstura jautājumiem. Gandrīz katrā sērijā ir retas uzdrīkstēšanās ainas - no seksa menstruāciju laikā līdz īslaicīgām viendzimuma attiecībām starp svešiniekiem, kuri satiekas, izmantojot aplikācijas telefonā.

"Es zinu, kā norit filmēšana bez intīmo ainu koordinatora - neveiklība un apjukums filmēšanas komandai, bet aktierim emocionāla postaža," atmiņās dalījās Koela.

Pēc tam viņa pateicās intīmās ainas koordinatorei Itai O'Braienai par iesaistīšanos filmēšanā un par fizisko, emocionālo un profesionālo robežu noteikšanu, kas palīdzēja izveidot darbu par ekspluatāciju, necieņu un varas ļaunprātīgu izmantošanu, tādējādi neviens no projekta filmēšanas grupas pats nekļuva par ekspluatācijas un ļaunprātīgas izmantošanas upuri.

Ita O'Braiena nebija klāt BAFTA ceremonijā, jo tobrīd viņa piedalījās filmēšanas projektā Eiropā, taču viņai bija patīkami dzirdēt, ko Koela teikusi ceremonijā. "Pats fakts, ka viņa par to runāja no goda pjedestāla, ir ieviesis korekcijas nozarē. Viņa izmantoja šo platformu, lai publiskotu koordinatora lomu un esmu par to viņai ļoti pateicīga," telefonsarunā atklāja O'Braiena.

Bijusī aktrise, dejotāja un skatuves kustību speciāliste Ita O'Braiena 2014. gadā sāka strādāt kā intīmo ainu koordinatore, attīstot šo jauno profesiju. Viņa arī izveidoja intīmo ainu ceļvedi, ko jau plaši izmanto filmu industrija.

"Ķermeņa dejai" nepieciešama horeogrāfija

Papildus filmai "Es varētu tevi iznīcināt" O'Braiena ir strādājusi tādos TV seriālos kā "Seksuālā izglītība" ("Sex Education") un "Normāli cilvēki" ("Normal People"), kas skatītājiem palikuši atmiņā ar satriecošām fiziskās tuvības ainām. Intīmās ainas koordinatora darbu viņa salīdzina ar seno un daudz pazīstamāko triku meistara profesiju.

"Iedomājieties bīstamu triku koordinatora lomu," saka Ita. "Viņš detalizēti izrunā ar producentiem un režisoriem, piemēram, par cīņu vai lidojumu epizodēm, novērtē riskus, ievieš nepieciešamos drošības pasākumus, piemēram, ka aktieri ir jāmāca, kā droši nokrist pēc atdarināšanas. Un, kad tas viss ir atrunāts – var veikt trika horeogrāfiju. Tādējādi aktieri var maksimāli koncentrēties tikai savai aktierspēlei."

"Mēs darām to pašu. Tuvības aina ir kā cīņa vai deja. Tā ir ķermeņa deja, kurai nepieciešama horeogrāfija."

Bet Itas darbs neaprobežojas tikai ar horeogrāfiju. Tāpat kā triku koordinatoram ir jārūpējas par mīkstajiem piezemēšanās paklājiņiem, tā arī intīmās ainas koordinatoram ir sava atbildība par drošību. Filmēšana jāveic slēgtā režīmā, kad filmēšanas laukumā ir tikai paši svarīgākie komandas pārstāvji un lielākā daļa monitoru ir izslēgti. Plus īpaši garderobes priekšmeti, kas jāpasūta pie kostīmu māksliniekiem.

"Profesionālā vidē, filmējot seksa ainas, aktieru dzimumorgāniem nevajadzētu saskarties," paskaidro Ita. Vienmēr tiekot izmantoti auduma pārvalki vai maisiņi dzimumorgāniem. Arī miesas krāsas šorti vai stringi, uzlīmes un apspīlēti ādas krāsas topi. " Filmējot intīmās ainas, pastāv nopietns risks aktieriem, uzsver O'Braiena.

"Risks ir tāds, ka aktieru ķermeņi ir publiskai apskatei un tiem pieskaras. Un, ja šis process nav pareizi organizēts, aktierim ir jāiztur vesela emociju virkne – negatīvas un neērtas sajūtas, kā arī domas, ka viņu darba laikā izmantoja ļaunprātīgi," viņa skaidro. "Kā nesen teica Keita Vinsleta, Šerona Stouna un citi, tas atstāj zīmi uz visu turpmāko dzīvi. "

"Nospēlējiet un viss"

Darbu pie ikvienas filmas vai seriāla O'Braiena sāk ar diskusiju ar visu komandu. Pirmā lieta, ko viņa jautā, vai kādam ir bijusi negatīva pieredze, filmējot intīmās ainas. Viņa atklāj, ka vēl nesen gandrīz visi atbildēja - "jā".

"Lielākoties aktieri scenārijā redzēja, ka būs pieskāriens un kailums, taču nezināja, ko konkrēti gaidīt, jo detaļas nebija iepriekš saskaņotas, nebija vienošanās, un nostāja bija aptuveni šāda: "Vienkārši spēlējiet šo un viss."

Ita ir pārliecināta, ka daudz vieglāk uzņemt intīmas ainas pēc atklātas komunikācijas, vienošanās par detaļām ar aktieriem.

"Nevajadzētu tā būt "lūdzu, spēlējiet", bet ir jābūt labi pārdomātai horeogrāfijai un struktūrai, kas iepriekš jāizmēģina, lai aktieri zinātu, kā viņi pieskarsies savam partnerim, kur partneris viņiem pieskarsies un kāds būs ainas ritms. Tad kameras priekšā vai uz skatuves aktieri jutīsies pārliecināti un iedvesmoti, un režisora vadībā varēs labi nospēlēt. Un rezultātā būs aina, par kuru visi būs laimīgi un lepni."

Mēs runājam par visdažādākajām personības tuvības izpausmēm, ieskaitot apskāvienus un skūpstus.

Kā pārsteigt bez pārsteigumiem

Filmā "Seksuālā izglītība" drūmais skolas kauslis Ādams nogāž uz grīdas Ēriku – jautru klasesbiedru, kura kaislība ir kolorīta mode. Ādams visu skolas dzīvi ņirgājās par Ēriku. Puisis iespļauj huligānam sejā, viņš atbild ar to pašu. Paiet brīdis un viņi sāk skūpstīties. Visa aina ilgst pāris sekundes, bet šoks, pārsteigums un maigums, kas pēkšņi attīsta sižetu gan varoņiem, gan skatītājiem, tika ilgi mēģināti. Tostarp tāpēc, ka viens no aktieriem nevēlējās, lai otrs viņam uzspļauj. Viņi spļāva uz papīra un tika filmēti no dažādiem leņķiem, un montāžas meistari darīja savu. Arī to koordinēja Ita O'Braiena.

Aktieriem, tāpat kā visiem cilvēkiem, ir atšķirīgas robežas attiecībā uz privātumu, kailumu un pieskārienu, saka Ita. Un, kad aktieris pierakstās lomai, kas ietver skaidras ainas, tas nenozīmē, ka viņam jābūt gatavam visam, ko režisors pieprasa.

"Mums visiem ir atšķirīga attieksme pret savu ķermeni, mums ir atšķirīga dzīves pieredze. Kāds, piemēram, ir pilnīgi mierīgs, kad pieskaras krūtīm vai sēžamvietai, bet citam tas nepatīk. Un, ja aina tiek filmēta bez diskusijām, aktieris var būt neaizsargātā stāvoklī un pēc tam doties mājās, izjūtot tukšumu, kā Mihaela Koela tik skaisti izteicās. Aktieris dosies mājās, un emocionāli un psiholoģiski viņš jutīsies slikti no tā, ka ir pārkāptas viņa robežas."

"Tomēr aktieru personīgās robežas nesasaista režisoriem rokas," uzstāj O'Braiena. "Mēs strādājam mākslas nozarē un vienmēr var atrast veidu, kā pagriezt kameru un interesanti uzņemt ainu, ievērojot ierobežojumus. Piemēram, aktrise var teikt - es piekrītu kailumam, filmēt krūšu augšdaļu, bet ne līdz sēžamvietai."

O'Braiena saka, ka ar šiem ierobežojumiem, ir pilnīgi iespējams panākt kailuma iespaidu - izstāstīt skaistu stāstu par kailu cilvēku kopā būšanu un vienlaikus nepārkāpt aktieru prasības. "Mēs atradīsim, kādos leņķos novietot kameru, lai ievērotu robežas un skatītāji varētu patstāvīgi papildināt ainu savā iztēlē," viņa uzsver.

Seriāls "Laimīgās beigas"

Krievu kino un seriālos intīmo ainu koordinatori vēl nav izplatīta profesija. Bet, kā "BBC News" pastāstīja Krievijas revolucionārā seriāla "Happy End" ("Laimīgās beigas") producente, filmēšanas grupai izdevās panākt atklātu un uzticības pilnu atmosfēru filmēšanas laikā.

"Tā kā nesen iznākušajā seriālā "Normāli cilvēki" tiek parādītas visas nepārprotamās ainas, mēs arī centāmies to parādīt. Vissvarīgākais bija izveidot estētiski skaisti, lai intīmās ainas ir kā stāsts, nevis vulgaritāte," piebilst producente Zula Badmajeva.

Saskaņā ar "Laimīgās beigas" sižetu, jaunie draugi Ļera un Vlads pārceļas uz dzīvi Maskavā no nelabvēlīgas mazpilsētas. Meklējot sevi un naudu, Ļera kļūst par tīmekļa kameras modeli un sāk piedalīties erotiskās interneta straumēs. Varoņi iepazīst šīs nozares iekšpusi un mēģina orientēties attiecībās ar tuvākajiem cilvēkiem.

"Ir daudz intīmu ainu, bet kopumā seriāls ir par to, kā meitenes - jaunas, pieaugušas, neatkarīgi no vecuma - tiešsaistes platformās pelna naudu. Dažas no viņām kameru priekšā izģērbjas pilnībā, dažas atdarina seksu, dažas parāda prelūdijas," skaidro Zula Badmajeva. Pēc viņas teiktā, filmēšanas grupa sīki izpētīja šo nozari – piesekojās meiteņu "Instagram" kontiem un straumēšanas platformām.

Viņa uzsver, ka pēc Krievijas standartiem seriāls bija inovatīvs attiecībā uz seksa ainu skaitu un atklātību, taču komandai nebija pieredzes, strādājot pie tām. "Krievu filmās tas bieži notiek šādi: mēs nerādām pašu seksu, bet gan parādām, ka cilvēki skūpstās un skūpstās, tad iet gulēt un tas arī viss. Un tad, kā viņi no rīta pamostas vienā gultā. Bet mums bija svarīgi parādīt visus posmus."

Kā rezultātā seriāla komanda pati izveidoja stratēģiju, kā filmēs intīmās ainas procesu - un tai ir līdzības ar intīmās ainas koordinatores Itas O'Braienas aprakstīto. "Mēs pilnībā veidojām sižetu, zīmējām to," atceras Zula Badmajeva. "Kad sapratām, ko tieši vēlamies redzēt, režisors skaidri izvirzīja uzdevumu māksliniekiem."

Runājot par darbu ar aktieriem, pēc Zulas teiktā, ar viņiem tika apspriestas personiskās robežas, un viņi jau no paša sākuma apzinājās, cik atklāts būs seriāls: "Kad vadījām aktieru atlasi, mēs to visu sākotnēji izrunājām: šeit ir galvenā loma, un jums jābūt gatavam."

Ita O'Braiena piekrīt seriāla "Laimīgās beigas" veidotāju principiem. "Galvenokārt ir pareizi un svarīgi, ka seriāla veidotāji apsprieda saturu un veica padziļinātu tēmas izpēti. Viņi pārliecinājās, ka stāsta fiziskā puse tiek atspoguļota pēc iespējas precīzāk," stāsta intīmo ainu koordinatore. Viņa arī atzīmēja atklātas komunikācijas nozīmi, vienojoties par detaļām filmēšanas laukumā.

"Es ceru, ka vairāk filmu industrijas cilvēku piemēros principus, kas izklāstīti intīmajās pamatnostādnēs," saka O'Braiena: "Viņi jau sāk mainīt nozari. Aktieriem vajadzētu pārstāt baidīties runāt par personīgajām robežām, pateikt "nē ", ka ir nekomfortabli."