Eksperts: Nav pamata cerēt, ka kokrūpniecības tirgū cenas atgriezīsies pirmspandēmijas līmeņos

"Zaļā kursa" kontekstā skaidrs, ka mums iezīmējas lieli izaicinājumi saistībā ar to, ka Eiropā mežizstrādes apjomi samazināsies, arī Latvijā būs šīs diskusijas. No mūsu puses, riski un izaicinājumi eksistē un jau ir aktuāli. No otras puses, ir virziens koksnes plašākai izmantošanai būvniecībā, kas atkal paver jaunas iespējas. Nav vienas atbildes, esam vai neesam gatavi, bet katrā ziņā mēs to uztveram nopietni, sekojam līdzi procesiem un mēģinām saprāta robežās tos ietekmēt.