RAKUS vadītājs: Neviens no intensīvajā terapijā nonākušajiem Covid-19 pacientiem nebija vakcinējies

Paeglītis atzina, ka šīs nedēļas laikā Covid-19 slimnieku ārstēšanā iesaistījušās arī citas slimnīcas - vispirms Daugavpils un Liepājas, tagad arī Valmieras un Rēzeknes slimnīcas. Līdz ar to situācija RAKUS normalizējusies, bet ne pilnībā. Covid-19 slimnieku ārstēšanā drīzumā iesaistīsies arī Jelgavas un Jēkabpils slimnīcas, par ko vakar tika lemts operatīvās vadības grupā.

Paeglītis īpaši uzsvēra, ka neviens no Covid-19 pacientiem nebija vakcinējies pret šo vīrusu un tie pārsvarā ir cilvēki vecumā no 50 gadiem, bet ir arī divi, kas ir vecumā no 35 līdz 40 gadiem.