FOTO ⟩ Iepazīsti šova "X Faktors" jaunās sezonas dalībniekus

Muzikālā sacensība norisināsies trijos posmos 14 raidījumu garumā - pirmajā posmā dalībnieki tiksies "TV atlasēs", kur būs iespējams iepazīt spilgtākos dalībniekus un viņu sniegumu, otrajā posmā gaidāmi dramatiskie "Krēslu izaicinājumi", kuru laikā tiks noskaidroti finālisti un katra mentora komandas dalībnieki četrās kategorijās - puiši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem, 25+, kā arī vokāli instrumentālās grupas.

Citu dalībnieku vidū būs arī angļu valodas skolotāja Jeļena Kezikova, kura sākusi dziedāt vien 41 gada vecumā pēc smagas traģēdijas, dziesminieks Kārlis Sīmanis no Smiltenes, sirsnīgā dziedātāja Kristena Cīrule no Augšlīgatnes, gaļas kontroliere Una Gotoreva, skaistuma speciāliste Daniela Pallo, meiteņu trio "We", multiinstrumentālists Armands Rutkovskis, atraktīvais Marks Senkovs, veselības centra bi-roja administratore Terēze Millere, ģimenes duets "Jānis un Kaiva Upleji" un vakaru noslēgs talantīgā Grēta Grantiņa no Talsu novada Ģibuļim, kurai "kaimiņos pāri laukam dzīvo Intars Busulis", kā smejot atklāj talantīgā jaunā māksliniece.