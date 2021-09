Uzziņa ⟩ Publicēta karte par pilnībā pret Covid-19 vakcinētajiem Latvijas iedzīvotājiem

CSP norāda, ka vakcīnu saņēmušo personu skaits ir lielāks, bet par pilnībā vakcinētiem uzskatīti tie iedzīvotāji, kuriem pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas vai arī vienas vakcīnas devas 180 dienu laikā pēc laboratoriski apstiprināta pozitīva Covid-19 testa. Minētie nosacījumi ir identiski, lai personu uzskatītu par vakcinētu pret Covid-19 un tā varētu ceļot. Vakcinēto skaita un īpatsvara aprēķinā netiek iekļautas personas, kas 2021.gada sākumā pēc CSP datiem nebija Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, un mirušās personas no 2021.gada sākuma.

Salīdzinoši augsts vakcinēto īpatsvars - no 40% līdz 57% - ir pagastos Lietuvas pierobežā netālu no Mažeiķiem un Palangas, kas, iespējams, saistīts ar iespēju brīvi pārvietoties bez nepieciešamības ievērot pašizolāciju un vēlmi iepirkties kaimiņvalsts lielveikalos, kur no 13.septembra nevakcinētiem ieeja būs liegta.