Pasākuma pirmajā daļā pētnieki no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) atbildēja uz iepriekš iesūtītajiem, kā arī biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām un to iedarbību, kā arī raksturos vakcīnu veidus: mRNS vakcīnu, Adenovīrusa vektora vakcīnu un proteīnu (antigēna) vakcīnu.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Nākamajā procesā jau ir atlasītas potenciālās tehnoloģijas, kuras ir nepieciešams testēt un pārbaudīt, vai tās ir efektīvas un sasniedz vēlamos rezultātus. Tas tālāk notiek pirmsklīniskajā izpētē - visbiežāk to dara "In vitro" (mēģenē ar šūnu kultrūrām) vai "In vivo" (dzīvā organismā).