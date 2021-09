Donatella Versače ir dzimusi Dienviditālijā, pilsētiņā Redžo di Kalabrija, un ir jaunākais bērns četru bērnu ģimenē. Vecākā māsa Tīna nomira 12 gadu vecumā no nepareizi ārstētas stingumkrampju infekcijas. Viņas tēvs Antonio bija pārdevējs, bet māte Frančeska - šuvēja. Donatella un Džanni par modes mākslu mācījās no mātes, kurai bija savs šūšanas bizness.

"Es biju ģimenes mazulis. Es biju tik izlutināta - vislabāk ģērbtā meitene pilsētā," modes dāma skaidroja laikrakstam "The New Yorker."

Donatella skeptiķiem pierādīja, ka cilvēki kļūdās, pietiekami nenovērtējot viņas darbu: "Kad mans brālis tika noslepkavots, uz mani bija vērstas visas pasaules acis, un 99% no viņiem domāja, ka man neizdosies. Un varbūt es sākumā domāju to pašu.

Donatella atteicās no Džanni izveidotās estētikas, kas bija viens no viņas lielākajiem izaicinājumiem mākslinieciskās vadītājas amatā. To darot, viņa ieguva modes nama kritiķu atzinību un izsmalcinātības reputāciju, it īpaši sieviešu modē.