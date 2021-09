Rīga - Valmiera autobusu maršrutos konstatēti pasažieri ar Covid-19 infekciju

Epidemiologi konstatējuši, ka 6.septembrī pasažieris braucis ar autobusu Valmiera-Rīga, plkst.7.40 izbraucot no Valmieras uz Rīgu. Viens pasažieris 7.septembrī braucis ar autobusu Rīga-Valmiera-Mazsalaca-Rūjiena. Pasažieris brauca plkst.15.05 no Rīgas uz Valmieru, bet otrs pasažieris braucis ar autobusu Rīga-Valmiera-Rūjiena-Naukšēni-Rūjiena plkst.18.20 no Rīgas uz Valmieru.