"Man ir abosulūta pārliecība, ka ir traki un būs vēl trakāk gan ar ierobežojumiem, gan visu pārējo. Es jau sen vairs nelasu ziņas, kā arī nepavadu laiku "Facebook", jo negribu visu to, kas notiek publiskajā telpā, laist sev klāt. Mani tas viss nevajadzīgi uzvelk un man to nevajag. Jau sākotnēji biju sev apsolījusi, ka visā tajā neiesaistīšos, bet man mazliet paslīdēja kāja un es publiski izteicu savu viedokli. Priekš kam!? Turklāt man visa diena pagāja, domājot par šiem komentāriem. Nē, man to navajag" atklāta ir Kristīne Belicka.