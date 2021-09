Ja kāds no mums ir aizbraucis uz ārzemēm, ziniet, piedodiet, bet aviobiļeti var iegādāties par salīdzinoši mazām naudām. Taču no malas cilvēkiem liekas, ka mūziķi redz, tie gan labi dzīvo, jo var atļauties uz ārzemēm aizbraukt un tajā pašā laikā vēl atļaujas no valsts prasīt atbalstu. Apmēram tāda sajūta, ka mēs būtu liekēži. Taču, kad bija lokdauns un ierobežojumi, ko cilvēki darīja valsts svētkos un Ziemassvētkos? Mājās sēdēja pie televizoriem un skatījās koncertus, kurus radījuši tie paši jūsu norādītie liekēži.