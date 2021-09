NMPD par godu Tēva dienai publicējis aizkustinošu stāstu par mediķu ģimeni Jelgavā

"Par to, ka meita aizgāja mātes pēdās, gan man personīgi bija pārsteigums. Bērnībā Beāte tā baidījās no asinīm un potēm, bet, laikam koledžā medicīna viņu tā pa īstam aizrāva."

Pati Beāte gan saka, ka interese par darbu NMPD brigādē viņai ir no bērnības, jo ar dienestu un sarunām par to ir uzaugusi. "Visi domā, ka kāds mani apzināti mudināja izvēlēties ārsta palīga profesiju, jo brālis, mamma un tētis strādā dienestā. Taču tā gluži nav - neviens no vecākiem mani nekad nav uz to spiedis. Tā ir pašas izvēle! Arī mamma tagad priecājas, ka viņas vieta nestāv tukša."