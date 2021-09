Septembra turpinājumā gaidāms mazs nokrišņu daudzums

Pirmdien Latviju no ziemeļrietumiem šķērso aukstā atmosfēras fronte ar īslaicīgu lietu. Tuvākajās dienās tikai vietām valstī iespējams īslaicīgs lietus. Ceturtdien no rietumiem tuvosies ciklons ar bagātīgiem nokrišņiem; sagaidāms, ka piektdien un sestdien tas atradīsies dienvidos no Latvijas un lielākā daļa vai pat visi nokrišņi paliks aiz valsts robežām.