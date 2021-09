Gulbim kāpums jaunākajā ATP rangā

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav skārušas vadošo četrinieku. Līderis ir "US Open" finālists serbs Novaks Džokovičs, viņam seko pirmo "Grand Slam" uzvarētāja titulu nedēļas nogalē nopelnījušais Daņiils Medvedevs no Krievijas Tenisa federācijas (FTR), grieķis Stefans Cicips un Aleksandrs Zverevs no Vācijas.

Par divām vietām uz piekto pozīciju pakāpies cits Krievijas Tenisa federācijas (FTR) sportists Andrejs Rubļovs, Spānis Rafaels Nadals un austrietis Dominiks Tīms, kuri "US Open" nepiedalījās, atkāpušies par attiecīgi vienu un divām vietām un ieņem sesto un astoto vietu rangā. Mateo Beretīni no Itālijas pakāpies vienu pozīciju augstāk un ieņem septīto vietu, šveicietis Rodžers Federers, kurš arī nespēlēja Ņujorkā traumas dēļ, saglabājis devīto vietu, bet Deniss Šapovalovs no Kanādas atkritis no desmitās uz 12.vietu, ļaujot vadošo desmitniekā iekļūt norvēģim Kasperam Rūdam un sevi apsteigt tautietim Fēliksam Ožjē-Aliasimam, kurš Ņujorkā iekļuva pusfinālā un rangā pakāpās par četrām vietām.