FOTO ⟩ Uz sarkanā paklāja pirmo reizi kopā kāpj Dženifera Lopesa un Bens Afleks

11. septembrī norisinājās Venēcijas filmu festivāls, kurā viens no apspriestākajiem pāriem kļuva dziedātāja Dženifera Lopesa un aktieris Bens Afleks . Uz sarkanā paklāja pāris pirmo reizi kāpa sadevušies rokās. Lopesa bija tērpusies baltā kleitā ar pamatīgu dekoltē. Afleks papildināja mīļotās spilgto tēlu ar melnu smokingu.

Savukārt Lopesai aiz muguras ir jau veselas trīs laulības: no 1997. līdz 1998. gadam viņa bija precējusies ar aktieri Odžani Noa, no 2001. līdz 2003. gadam ar aktieri Krisu Džadu, bet no 2004. līdz 2014. gadam ar dziedātāju Marku Antoniju. Pēdējās laulības laikā slavenība kļuva par māmiņu dvīņiem Maksimiliānam un Emmei.