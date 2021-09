KHL nosauc summu, ko par pagājušo sezonu samaksājusi Rīgas "Dinamo"

Līdzekļi, ko līga pagājušajā sezonā saņēma no televīzijas translāciju pārdošanas un komerctiesībām, ir 505,3 miljoni rubļu (5,875 miljoni eiro), ieskaitot PVN, kas ir rekords.

Rigas "Dinamo" no šīs summas pienākas 16 782 266 rubļi (195 123 eiro).

Šādu praksi - sadalīt ienākumus no televīzijas translācijas tiesību pārdošanas klubiem - KHL aizsāka 2014./2015.gada sezonā.

No līgas ienākumiem 80% tiek klubiem. 30% no šīs summas tiek sadalīti visām komandām līdzīgi, papildus maksājot par uzvaru pamatturnīrā, iekļūšanu izslēgšanas spēļu turnīrā, tā finālā un Gagarina kausa iegūšanu, bet 40% sadale ir atkarīga no katra kluba pieprasījuma televīzijas translācijās.