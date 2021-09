Covid-19 pacientu skaits slimnīcās pieaudzis līdz 274

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm nav izrakstīts neviens Covid-19 pacients.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir pieaudzis no 257,4 gadījumiem vakar līdz 260,3 uz 100 000 iedzīvotāju šodien.

No visiem atklātajiem gadījumiem 117 nebija vakcinējušies vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 18 inficētie bija vakcinēti.

Divi no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, vēl divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem.