Četras cīņas sporta leģendas, no kurām boksa ringā vieta ir, iespējams, tikai Silvam, bet arī 46 gadus vecajam brazīlietim, neskatoties uz iespaidīgo sniegumu viņa iepriekšējā boksa cīņā pret reālu bokseri (Hugo Čavezu jaunāko), vajadzētu domāt par cimdu kāršanu uz nagliņas.

Domājams, ka no šiem četriem vīriem tikai Silvam vienīgais vadmotīvs turpināt cīnīties nav dolāru zīmes...

Kas notika?

UFC leģenda un bijušais čempions Maikls Bispings savā "YouTube" kontā pirms minētā cīņu šova to nodēvēja par "kārtējo "Triller" cirku". Kulaks uz acs! Kā lai citādāk nosauc cīņu šovu, kurā galvenajās divās cīņās četru bokseru kopējais vecums sasniedz teju 200 gadus (194)?

Kā zināms, cīkstoņi ringā drīkst doties tikai pēc tam, kad saņēmuši atļauju no konkrētā štata atlētu komisijas. Sākotnēji cīņa bija paredzēta Kalifornijas štatā, kur atlētu komisija pieņēma pareizo lēmumu, neatļaut gandrīz 59 gadus vecam bokserim doties ringā pret relatīvi jaunu muskuļu "mašīnu", kurš visas karjeras gaitā ir bijis "uz steroīdiem". Un tas nav noslēpums nevienam MMA cienītājam...

Bet "Triller" nebija gatavi padoties, jo... nauda. Līdz ar to cīņa tika pasludināta par paraugcīņu, nevis profesionālu dueli. Tajā pašā laikā bokseri tik un tā ringā devās bez galvas aizsargiem. Bet, līdzko duelis tiek pasludināts par paraugcīņu, konkrētā štata atlētu komisijas rokas ir sasietas.

Arī Belforts šajā cīņā bija noskaņojies Holifīldu "iznīcināt". Jau no cīņas pirmajām sekundēm bija redzams, ka Holifīlds tik tiešām ir ļoti, ļoti lēns. To mirkli vēlāk apliecināja viņa kreisais "āķis", kura rezultātā leģendārais bokseris zaudēja līdzsvaru un nonāca virvēs. Šādu skatu bieži negadās redzēt...

Šeit atkal jāpiekrīt jau pieminētajam Bispingam, kurš norādīja, ka arī Belforts nedaudz varēja ar pretinieku "padejot", zinot, ka tā ir tikai paraugdemonstrējuma cīņa un Holifīlds reāli apdraudēt viņu, visticamāk, nespēs. Bet Belforts izvēlējās cīņu piebeigt un pēc tam to ringā svinēja tā, it kā būtu izcīnījis pasaules čempiona titulu. Ar šādu Belforta attieksmi cīņa pret gandrīz 59 gadus vecu vīru varēja beigties daudz bēdīgāk. Bet, hei, biļetes tika pārdotas un nauda nopelnīta.

Arī Tito ringā pret Silvu neizskatījās diži labāk, tomēr noskatīties, ka "nokaušanai" tika pamests viens no visu laiku labākajiem bokseriem, kā cīņas sporta cienītājam bija patiesi skumjš skats. Laikam jābūt priecīgam, ka augstāk minēto vārdu varu likt pēdiņās.

Šobrīd ir radusies tāda situācija, ka gandrīz viss cīņas sports grozās ap Džeiku un Loganu Polu. Šajā situācijā nav runa tikai par boksu. Neskatoties uz UFC prezidenta Deinas Vaita diktatora cienīgo vadības stilu, arī vairāki viņa vadītās organizācijas cīkstoņi ir iecirtušies, pieprasot algas paaugstinājumu. Sak, ja tie abi "YouTube" puišeļi var nopelnīt miljonus, arī mēs, cīkstoņi, kuri ar to nodarbojas lielāko daļu dzīves, gribam algas paaugstinājumu.

Viens no cīkstoņiem, kurš vēlējās lielāku algu, bija UFC smagā svara čempions Fransiss Nganū, bet Vaits atkal galdā sita savu dzelzs dūri, ātri noorganizējot vienu no visu laiku nevajadzīgākajām pagaidu titula cīņām starp Sirilu Gānu un Deriku Luisu. UFC par šo pagaidu titula cīņu izpelnījās plašu kritiku, par ko Vaitam, protams, ir absolūti nospļauties. Bet situācija kopumā bija diezgan neglīta.

Visticamāk, varēsim arvien biežāk sagaidīt, ka ringā atgriezīsies leģendas, lai apliecinātu sevi un varbūt tiktu pie lielās algas dienas cīņā pret kādu no Poliem. Jo abu "jūtūberu" pretinieku izvēles kritēriji šobrīd ir visai skaidri - UFC (vēlams bijušais) cīkstonis, bijušais bokseris, slavenības, citi "jūtūberi". Būtībā teju viss cits, izņemot profesionāls bokseris, kurš ir savas karjeras pilnbriedā.

Šobrīd cīņas sportam, it sevišķi boksam, ir nepieciešams sanākt kopā. Mums ringā ir jāredz Sauls Alvaress, mums ir jāredz Taisons Fjūrijs un Entonijs Džošua, mums ir jāredz Erols Spenss, Genādijs Golovkins un citas boksa lielākās zvaigznes. Ejot soli zemāk popularitātes skalā, - kad mēs pēdējo reizi esam ringā redzējuši pašmāju zvaigzni Mairi Briedi (kurš gan arī mēģināja tikt finansiāli izdevīgās cīņas pret Džeiku)? Tūdaļ jau būs pagājis gads, bet latvieša nākamā cīņa oficiāli pat nav izziņota, bijušas tikai spekulācijas.

Par laimi, jau nākamnedēļ ringā dosies Entonijs Džošua un Oleksandrs Usiks, kas ir ilgi gaidīta smagsvaru cīņa. Bieži vien bokseri ringā dodas tikai reizi gadā, jo profesionālo boksu pārvalda vairākas organizācijas, kā rezultātā konkrētas organizācijas jostas turētājam bieži vien to ir jāaizstāv pret citas organizācijas čempionu. Un tad sākās aizkulišu cīņas, kā rezultātā bokseri ringā dodas retāk, nekā vēlētos viņi paši.

Nevienam nevar aizliegt iespēju nopelnīt, bet šobrīd ir radusies situācija, kurā viens no tradīcijām bagātākajiem sporta veidiem pārāk bieži nonāk vienā teikumā ar vārdu "cirks". Boksa skatuves lielāko zvaigžņu godā ir jāatgriežas smagā, vieglā, vai pussmagā svara pasaules čempioniem, šo titulu atņemot diviem brāļiem, kuru popularitāte nākusi no sociālo mediju platformām. Kā to izdarīt? Laiks rādīs, bet biežākas cīņas starp reālām boksa superzvaigznēm būs labs sākums.