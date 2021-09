Kopumā 77 izglītības iestādēs atklāti Covid-19 gadījumi

Kopumā skrīninga rezultātā atklāti 744 Covid-19 gadījumi, no tiem 676 jeb 91% - tieši bērniem vecumā no sešiem līdz 19 gadiem. Taču kopumā šajā laika posmā Covid-19 atklāts 1630 skolas vecuma bērniem, līdz ar to skrīninga rezultātā atklāts 41% gadījumu.