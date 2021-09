Pirmdien, 13. septembrī, kanāla TV3 iepazīšanās šovā "Saimnieks meklē sievu" tika noskaidrots, ka šovā mīlestību meklēs pieci saimnieki – Andris no Alūksnes, Jānis no Valkas, Armands no Tērvetes, Austris no Rundāles un Pēteris no Alsungas! Savukārt šova īpašajās epizodēs Go3 platformā vīru meklēs kantridziedātāja Linita Mediņa. Iepazīsties ar saimnieku izvēlētajām čaklajām saimniecēm, kā arī ar brašajiem kungiem, kuri cer iekarot Linitas sirdi!