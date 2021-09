Gruzija pirms vairāk nekā 15 gadiem atteicās no bērnunamiem, liekot uzsvaru uz bērnu atgriešanos bioloģiskajās ģimenēs vai lielo valsts iestāžu aizstāšanu ar alternatīviem aizbildniecības veidiem.

Nesenais skandāls Gruzijas patriarhāta pakļautībā esošajā bērnu internātskolā parādīja, ka reforma nav pilnīga, un izraisīja diskusijas par Gruzijas pareizticīgo baznīcu, kas ir viena no autoritatīvākajām institūcijām valstī.

Toreizējais pansionāta vadītājs arhibīskaps Spiridons (Goča Abuladze) viņus neielaida un atteikumu skaidroja, ka šīs cilvēktiesību organizācijas pārstāvji it kā "pieprasa legalizēt viendzimuma laulības" Gruzijā, tādējādi viņiem nevajadzētu ļaut tuvoties bērniem.

Lūkasa stāsts

"Mani ceļi bija nobrāzti, un tecēja asinis. Es jau vairākkārt to biju piedzīvojis," savu stāstu raidsabiedrībai BBC uztic 19 gadus vecais Lūkass. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš žurnālistiem pastāstīja savu pieredzi, dzīvojot Ninotsmindā. Zēna miesīgā māte atstāja viņu pie pansijas vārtiem. Viņš tobrīd bija tikai nedēļu vecs.

"Man vajadzēja apmēram divus gadus apmeklēt psihiatrus un pat lietot psihotropas vielas, lai es nomierinātu nervus pēc visa pārdzīvotā pēc tam, kad tiku prom no šīs iestādes," stāsta Lūkass, kurš pirms četriem gadiem pameta pansiju. Tagad viņš cīnās par to, lai visi skolēni pamestu pansiju un šo iestādi slēgtu.

Sods un izmeklēšanas gaita

Arhibīskaps Spiridons uzrakstīja atlūgumu pēc paša vēlēšanās un šā gada jūnija sākumā lielākā daļa skolēnu pameta pansionātu. Bet cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka vēl par agru izbeigt šo jautājumu. Viņi uzstāj, ka visi bērni ir jāizņem no Ninotsmindas, pretējā gadījumā organizācijas "Partnerība cilvēktiesībām" izpilddirektore Anna Arganašvili ir pārliecināta, ka vardarbības risks saglabājas.

"Izglītības pasākumi šajā pansijā ir jāpārtrauc līdz noslēgsies izmeklēšana. Bērni nekavējoties jāizved no turienes, līdz kļūst skaidrs, kas tur īsti notika. Tas ir neapstrīdams risinājums bērnu aizsardzības jomā. Tieši tā būtu rīkojušās arī citas valstis," saka cilvēktiesību aktīviste. Tieši viņas organizācija vērsās tiesā ar lūgumu par bērnu izņemšanu.

Tbilisi pilsētas tiesa nostājās cilvēktiesību organizācijas pusē un uzdeva valsts iestādēm izņemt bērnus ar invaliditāti no bērnu pansijas (organizācija rīkojās tieši viņu vārdā).

Vēlāk, esot jau direktora amatā, bīskaps apsolīja, ka pansijā nepaliks neviens no darbiniekiem, pret kuriem bērniem būtu pretenzijas. Pēc jaunā vadītāja ierašanās apmēram puse skolotāju jau bija pametuši pansionātu - visi, kā apgalvoja arhimandrīts, tika nosūtīti īslaicīgā atvaļinājumā.

Jaunais vadītājs to nedarīja uzreiz, bet tomēr atvēra durvis amatpersonai Nino Lomdžarī pirmo reizi kopš 2018. gada.

Jau pirms vizītes viņa atkārtoja savu ieteikumu pārējos 15 bērnus nodot alternatīvai aprūpei. "Es domāju, ka tomēr ir zināms spiediens pret viņiem no pedagogiem, ar kuriem viņi dzīvoja kopā gadiem ilgi un kuri nevēlas, lai bērni pamet šīs telpas," viņa sacīja.

Pēc vizītes Nino Lomdžarī ar gandarījumu atzīmēja pansionāta direktora gatavību sadarboties un apsolīja, ka uzraudzība tiks turpināta. "Protams, no bērnu puses bija jūtama atsvešinātība, nepatiesi uzskati vai bailes, tāpēc šodienas vizītes galvenais mērķis bija iepazīt, sazināties un sarunāties ar bērniem," sacīja Lomdžarī.

"Mēs gan reaģētu"

Gruzijas patriarhs stāsta, ka viņi tikai no plašsaziņas līdzekļiem uzzinājuši par vardarbības faktu izmeklēšanu un to, ka Gruzijas ombuds nevarēja nokļūt pansijas teritorijā. Patriarhs sūdzējās, ka cilvēktiesību organizācija nav tieši sazinājusies ar viņiem.

Neredzamie bērni

Neskatoties uz 15 gadu deinstitucionalizāciju (atteikšanos no lieliem bērnu namiem), pēc cilvēktiesību aktīvistu domām, aptuveni tūkstotis bērnu joprojām dzīvo lielās valsts aprūpes iestādēs.

Kā teikts ziņojumā par to, kā Gruzija īsteno Asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, joprojām ir divas lielas valsts iestādes, kurās dzīvo aptuveni 80 bērnu ar invaliditāti. Vairāk kā 900 bērnu dzīvo 38 neregulētās iestādēs, lielākoties pašvaldībās, Gruzijas pareizticīgo baznīcā un musulmaņu kopienā.

Valstij nav precīzu datu par to, cik bērnu ir reliģiskajās pansijās, liecina sabiedriskā aizstāvja 2019. gada ziņojums. Tikai trim iestādēm, ieskaitot pansionātu Ninotsmindā, bija licences darbam, taču tajās gandrīz nebija valsts uzraudzības un kontroles.

Gruzijas varas iestādes saka, ka pansionāts Ninotsmindā nav vienīgā lielā iestāde, kuru vajag slēgt un no kuras viņi pārvedīs bērnus. Tāpat amatpersonas sola, ka likumdošanā paredzēta šādu iestāžu obligāta slēgšana, kas stāsies spēkā no 2022. gada aprīļa.

Gruzijas patriarhs neiebilst pret reformu, bet viņi nevēlas pilnībā atteikties no pansijas Ninotsmindā - jaunā vadība jau paziņo par izmaiņām - jaunu mazu māju celtniecību Ninotsmindā, kas paredzētas 6-10 bērniem, un dienas centra atklāšanu pašreizējās internātskolas vietā. Cerams, ka viss process tiks pabeigts līdz 2022. gada aprīlim.

"Valsts valstī"

Teoloģiskie eksperti faktu, ka varas iestādes uz pansionātā notiekošo ilgi nereaģēja, uzskata par pierādījumu tam, ka viņi par katru cenu gribēja izvairīties no tieša konflikta ar baznīcu.

Liedzot pieeju valsts iestādei, kurai ir likumīgas tiesības pārbaudīt iestādi, baznīca diktē savus noteikumus un paziņo valstij, ka tā nav vienīgā valdība, bet ir otra, ne mazāk spēcīgā valdības puse, uzskata profesors, teologs Goča Barnovi no Sulkhan-Saba Orbeliani universitātes.

Viņaprāt, varas iestādes neuzsāk atklātu konfrontāciju ar ietekmīgo baznīcu, jo tām ir vajadzīgs tās atbalsts vēlēšanās: "Mums vēlēšanas notiek gandrīz katru gadu un, pamatojoties uz to, attieksme - man tu esi vajadzīgs un es tev - darbojas nemainīgā režīmā."

Daži garīdznieki un ticīgie ir pārliecināti, ka skandāls ar pansiju ir daļa no mērķtiecīgas kampaņas, kuras mērķis ir diskreditēt Gruzijas pareizticīgo baznīcu, kuru, viņuprāt, atbalsta "liberāļi" un "LGBT cilvēku aizstāvji".

Teologs un patriarhāta analītiskās grupas pārstāvis Levans Abašidze nav viens no tiem, kas uzskata, ka pastāv kaut kāda "sazvērestība pret baznīcu", bet gan to, ka incidents Ninotsmindā izraisīja skaļu apsūdzību un kritikas vētru pret pareizticīgo baznīcu, kas savukārt nevarēja izraisīt atbildes reakciju no citas sabiedrības daļas.