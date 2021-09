ReTV: Krīze ēdināšanas nozarē jau ir sākusies; sāk atlaist darbiniekus

To apliecina astoņu reģionālo kafejnīcu īpašnieks Rolands Millers: "Krīze jau ir sākusies, ja var tā teikt. Ierobežojumi uz papīra nav, bet praktiski ir jau. Kā laika apstākļi pasliktinājās. Varbūt Rīgā vairāk cilvēki, kas ir vakcinēti, apmeklē iekštelpās restorānus, bet man tā kā ir Daugavpilī un citās pilsētās, kur mums jau ir tiešām mazs apmeklējums telpās.

Beķerejas un kafejnīcas īpašniece no Ogres Iveta Zāģere aizkadrā min, ka arī pieļauj iespēju atlaist darbiniekus, tomēr vēlas vēl cīnīties: "Ir divas iespējas. Tā kā pagājušogad - līdzņemšana. Ja atļaus kaut daļēji strādāt iekštelpās ar vakcinētajiem vai pārslimojošajiem, tad tā ir kaut kāda izeja no situācijas. Grūti pateikt, vai tas ļaus pārziemot, es pašreiz to neņemos apgalvot.