Lielveikals "Rimi" uzstāda pirmo taromātu dzērienu iepakojuma nodošanai

Sākot no 13.septembra, nedēļas laikā visā Latvijā tiks uzstādīti ap 40 taromātu, uzsākot pakāpenisku taromātu ieviešanu, lai līdz 1.februārim ar taromātiem aprīkotu 800-1000 dzērienu iepakojuma pieņemšanas vietas. Taromātā Biķernieku ielas Rimi un vēl vairāk nekā 100 citos veikalos visā Latvijā no 1.februāra pircēji varēs ievietot iztukšotus un nebojātus dzēriena iepakojumus, saņemot par katru nodoto iepakojumu kuponu 10 centu vērtībā, ko atprečot varēs jebkurā Rimi veikalā. Savukārt dzērienu iepakojumi no taromātiem tiks nogādāti DIO tālākai apstrādei.