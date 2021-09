Attālinātas mācības turpinās 188 izglītības iestādes no 39 pašvaldībām

Pamatizglītības pakāpē Covd-19 skāris 471 klasi, no tām attālinātās mācības noteiktas 178 gadījumos, no tiem 112 ir 1. līdz 6.klašu grupā, bet 66 gadījumi ir 7. līdz 9.klašu grupā. Daļēji attālinātas mācības turpina 115 klases, no tām 61 ir 1. līdz 6.klases grupa, bet 54 ir 7. līdz 9.klašu grupa.