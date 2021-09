Francijā stājas spēkā prasība, ka atsevišķu profesiju pārstāvjiem jābūt obligāti potētiem pret Covid-19

No trešdienas vismaz vienu vakcīnas devu jābūt saņēmušiem slimnīcu un pansionātu darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, civilās aizsardzības darbiniekiem un žandarmērijas darbiniekiem. Nevakcinētie darbinieki tiks atstādināti no darba pienākumu pildīšanas bez algas saglabāšanas.

Nevakcinētie darbinieki var doties brīvdienās, lai izvairītos no atstādināšanas no darba. Tiklīdz viņi būs vakcinējušies, sankcijas pret viņiem beigsies, uzsver amatpersonas. Nevakcinētus darbiniekus nevar atlaist no darba, norāda amatpersonas.