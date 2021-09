Brīvdienās Latvijā būs vēsāks laiks

Ceturtdien no rietumiem tuvosies ciklons, piektdien tas atradīsies netālu uz dienvidiem no Latvijas, dažās turpmākajās dienās ciklons būs dienvidaustrumos no valsts. Sagaidāms, ka ar to saistītie nokrišņi galvenokārt skars tikai Latvijas dienvidus. Visticamāk, lietus būs neliels. Mākoņi palaikam pārklās visu valsti.