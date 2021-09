Laime vai liela atbildības nasta - ko iesākt, ja mantojumā nonācis mežs?

"Latvija ir starp tām valstīm, kurās gadījumā, ja mežu esi nocirtis, tas ir jāatjauno. Un, ja tu to noteiktos termiņos neatjauno, tevi par to var sodīt. Lai gan termiņš ir atkarīgs no meža tipa, bet vidēji tas ir jāatjauno piecu gadu laikā kopš nociršanas brīža. Tāpēc jaunajam īpašniekam ir jāpārliecinās, vai nav kāda platība, kura jau būtu jāatjauno," norāda eksperts.