"Nevaru skatīties uz to pārgriezto ģīmi." Starp Elīnu Gluzunovu un vīru kameru priekšā izceļas strīds

Šova "Ģimene burkā" jaunās zvaigznes, dziedātājas Elīnas Gluzunovas laulībā jau pirmajās filmēšanas dienās atklājās nesaskaņas, kuras droši vien nāksies risināt ar dalībnieku un skatītāju iemīļoto "vēlmju burku": "Vīrs visu laiku man cenšas pārmest to, ka es sēžu telefonā, nepievēršu uzmanību bērniem - tad, kad viņš to visu man teica, es mēģināju ievietot "Instagram" pirmā septembra bildes. Kāpēc man viņas ir jāliek vakarā, ja pirmais septembris ir no rīta? Es tur nesaskatu loģiku.

Gluzunova izplūda asarās, kad vīrs Artjoms ar dēlu Lūkasu ātrāk aizgāja no svētku galda, atstājot māti un meitu ēdam. "To, ka viņš ir neapmierināts un tāds būs arī nākamās dienas, tas ir fakts. Un pēc tam man būs jāpielien, kaut arī es neesmu vispār ne pie kā vainīga. Tā vienmēr ir. Mūsu attiecības ir diezgan saspringtas.

Tas laikam nav iespējams, jo mums katram ir savi uzskati. Man arī ir sava dzīve. Tas, ka tu esi piedzemdējusi viņa bērnus, vēl nenozīmē, ka tev jābūt viņam līdzās uz katra viņa soļa un jāatbild uz katru jautājumu. Kādu dienu tie bērni aizies no tevis un tu vienkārši paliksi bez savas identitātes. Nekas nebūsi. Tāpēc, ka tev nebūs kā dēļ censties vai... es to tā uzskatu, tāpēc negribu visu pakārtot tikai tam, lai būtu kopā ar bērniem," stāsta Elīna, piebilstot, ka viņas "Instagram" profils ir tikai pašas radīta iedomu dzīve, kura izskatās perfekta - paralēlā realitāte: "Ja es vienmēr liktu tikai to, kas ir, man būtu depresija. [..] Es esmu vairākkārt uzsvērusi to, ka es gribētu, lai mēs ejam pie kaut kāda attiecību konsultanta, bet es zinu, ka tas, visticamāk, nenotiks."