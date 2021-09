PVD trijos tējas paraugos konstatējis nedaudz paaugstinātas "atliekvielas"

Paaugstinātais TMS daudzums konstatēts "Ahmad Tea English Tea No. 1" ar derīguma termiņu līdz 2023. gada 4. oktobrim (partijas numurs FG20237), "Ahmad Tea English Breakfast" ar derīguma termiņu līdz 2023. gada 13. jūlijam (partijas numurs FG19614) un "Lipton Yellow Label" melnajai tējai ar dabīgu aromatizētāju, kuras derīguma termiņš beidzas 2023. gada janvārī (partija L1 029 2 G 620).

Vienlaikus Marčenkova sacīja, ka dienests, saņemot informāciju no Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas (LPIAA) par iespējamu paaugstinātu TMS daudzumu vairākās dažādu valstu izcelsmes tējās, veica visas nepieciešamās darbības, lai uz laiku līdz oficiāli noņemto paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai apturētu to produktu partiju izplatīšanu, par kurām tika saņemta informācija.

Kā aģentūru LETA informēja LPIAA, asociācija Eiropas Komisijas Patērētāju programmas 2014.-2020. gada ietvaros realizē projektu "Same as different", kura mērķis ir veikt nepieciešamos testus, lai pārliecinātos vai identiski produkti kafijas un tējas maisiņos, ko pārdod Polijas, Lietuvas, Latvijas un Vācijas tirgū, ir vienādas kvalitātes.