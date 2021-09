Ar Covid-19 saslimušie braukuši autobusos no Ērgļiem, Ikšķiles un Neretas uz Rīgu

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieri, kuriem apstiprināta Covid-19 infekcija, braukuši 15.septembrī ar autobusu Rīga-Suntaži-Madliena-Ērgļi (AS "CATA" reiss nr.7964) plkst.10.40 no Rīgas uz Ērgļiem.

Tāpat ar Covid-19 saslimuši pasažieri 13.septembrī braukuši ar autobusu Rīga-Ogre (AS "Nordeka" reiss nr.7788) plkst.12.55 no Rīgas uz Ikšķili un atpakaļ ar autobusu Ogre-Rīga ("Nordeka" reiss nr.7788) plkst.20.38 no Ikšķiles uz Rīgu.