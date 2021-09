Siguldiete Zane Kuriņa jau teju 18 gadus cīnās ar slimību - balsenes papilomatozi. Portāls "Apollo.lv" jau iepriekš sazinājās ar meitenes mammu Sanitu, taču šoreiz intervijai piekrita pati Zane. Viņa pirms pāris mēnešiem atgriezusies no slimnīcas Vācijā un dalījās stāstos par piedzīvoto ārzemēs.

FOTO: No Zanes Kuriņas personīgā arhīva

"Piemēram, viens no mīnusiem, kas man gadu laikā ir parādījies - man ļoti sāp vēnas. Vācijā ārsti visu laiku centās mani mierināt un teica, ka viss būs labi, jo man uzlīmēs speciālu plāksteri, ar kura palīdzību es neko nejutīšu. Un tā arī patiešām bija. Latvijā ir gluži pretēji," teica Zane.

FOTO: No Zanes Kuriņas personīgā arhīva

"Tajā telpā nedrīkstēja atrasties neviens, izņemot mani. Es lūdzu, lai ielaiž mammu un biju ļoti pateicīga, ka to arī atļāva, tas bija ļoti jauki," stāstīja Zane.

Operācijas laikā Zanei paplašināja elpošanas traheju, kā arī meitenei tika veikti visi mērījumi, lai saprastu, vai būs iespējams veikt rekonstrukciju. Pēc tam Zanes ārstējošais ārsts pastāstīja, ka to ir iespējams veikt.

"Rekonstrukcija ir process, kurā man no ribas tiks izņemts skrimslis, kas pēc tam tiks ievietots elpošanas trahejā, lai to izplestu lielāku," par operāciju portālam "Apollo.lv" pastāstīja Zane.

Ģimene cerēja, ka tādā veidā tiks apturēta arī rētaudu izplatība, taču Zanes ārstējošais ārsts Vācijā atklāja, ka no papilomām neesot iespējams atbrīvoties. Ja šī operācija būs veiksmīga, tad Zanei Latvijā uz papilomu izgriešanu būs jābrauc krietni retāk, aptuveni vienu reizi piecu līdz septiņu mēnešu nogrieznī.

Kopš atgriešanās no Vācijas Zane jau ir jutusi nelielu progresu - ja agrāk uz papilomu izgriešanu bija jādodas aptuveni reizi divās nedēļās, tad šobrīd šis laika intervāls jau ir palielinājies līdz aptuveni vienam mēnesim.

Atbraucot no Vācijas atpakaļ uz Latviju, Zane bija ļoti nobijusies no domas par traheostomu. "Bija tāds periods, ka nevarēju pagulēt un vispār neko negribēju darīt, pat no gultas bija ļoti grūti izkāpt laukā."