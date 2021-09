Vairums jaunatklāto inficēšanās gadījumu reģistrēti divās pilsētās

Vairāk nekā viena ceturtā daļa jeb 156 no aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem tika konstatēti vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem. Vecumā no 40 līdz 49 gadiem tika atklāti 89, vecumā no 50 līdz 59 gadiem - 82 jauni inficētie, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.